„Wir empfehlen wirklich, Häuser, Wohnungen oder auch Fahrzeuge immer zu versperren“, rät ein Beamter der Polizei Kirchberg. Ein Einschleichdieb zog in der Nacht auf 11. November durch Kirchberg. Dabei schlich er sich in ein Haus in der Melker Straße, wo ein betagter Herr mit seiner Pflegerin zu Hause war, und entwendete unbemerkt einen Autoschlüssel. Dann sperrte er das Fahrzeug auf und durchsuchte es nach Wertgegenständen. In der linken Au ging er in ein ebenfalls nicht versperrtes Einfamilienhaus und entdeckte in diesem Bereich auch noch ein offenes Auto, das er auch durchsuchte.

„Die Beute ist gering. Aus einem Pkw wurden 1,50 Euro entwendet. Er hatte es nur auf Bargeld abgesehen“, so der Beamte. In einer Pension in der Melker Straße kam es sogar zu einer Konfrontation mit einem dort eingemieteten deutschen Staatsbürger. Dieser versuchte, ihm noch nachzulaufen, doch vergebens.

Der Unbekannte soll von kleiner Statur sein. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet und flüchtete Richtung Frankenfels. Trotz sofortiger Fahndung konnte er untertauchen. Hinweise unter 059133/3167.