In Österreich gibt es einen neuen Fallschirmsprung-Rekord: Teil der größten Head Down-Formation, die es bundesweit je gegeben hat, war auch der Kirchberger Daniel Singer. Beim Fallschirmspringertreffen in Fromberg (Bezirk Gmünd) sind 16 Personen in einer Höhe von 4.000 Metern mit 300 km/h kopfüber aus einem Flugzeug, dem „Pink Skyvan“, gesprungen.

Sie hatten 30 Sekunden Zeit, um in der Luft drei miteinander verbundene Ringe zu bilden. Von einem Fallschirmspringer-Fotografen wurde das gefilmt und einer Jury vorgelegt. Der Rekord wurde offiziell bestätigt. Der Kirchberger ist überwältigt: „Es war super, aber auch schwieriger als gedacht.“

Trainiert haben die Extremsportler im Windkanal in Wien, in dem Singer auch als „Instructor“ tätig ist.

