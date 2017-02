Im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit als Heimhilfe beim Hilfswerk Pielachtal betreut Theresia Hölzl auch zwei Kundinnen in einem abgelegenen Wohnhaus in der Kirchberger Gegend. Dort wurde sie jetzt zur Lebensretterin für den Sohn des Hauses.

Die Liegenschaft an der Luftstraße ist nur über einen steilen Zufahrtsweg erreichbar. Im Winter stellt die Heimhilfe ihr Auto daher am Straßenrand ab und geht zu Fuß über die enge und schneebedeckte Zufahrt zum Wohnhaus. Auch kürzlich war Theresia Hölzl dort wieder im Einsatz. Die zu betreuende Frau erzählte ihr aufgeregt, dass sie von ihrem Sohn seit dem Vortag nichts mehr gesehen und gehört habe.

Ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht

Rasch machte sich die Hilfswerk-Mitarbeiterin auf die Suche. Zuerst im Haus und dann draußen. Nach kurzer Zeit entdeckte sie eine Person, die blutverschmiert auf einer Böschung unterhalb des Hauses im Schnee lag. Es war der abgängige Sohn Helmut, der offenbar am Heimweg gestürzt war und nicht mehr aufstehen konnte. Er lag vermutlich die ganze Nacht in der Eiseskälte im Freien. Theresia Hölzl handelte sofort. Telefonisch setzte sie mit Unterstützung von Hilfswerk-Betriebsleiterin Melanie Schagerl und Kollegin Manuela Bichler die Rettungskette in Gang.

Gleichzeitig holte sie für den Mann, der noch am Leben war, wärmende Decken aus dem Haus und redete ständig auf ihn ein. Doch es war zu eisig für die Sanitäter mit dem Fahrzeug zum Verletzten zu kommen. Der 65-Jährige wurde daher mit dem Unimog der FF Kirchberg geborgen, vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht. Auch Polizei und Bergrettung waren im Einsatz. „Eine perfekte Rettungskette“, meint Patrick Bauer vom Roten Kreuz Lilienfeld.

Theresia Hölzl zeigte sich erleichtert, dass sie den Mann gefunden hat: „Ich bin an diesem Tag um eine Stunde früher zu der Familie gekommen, weil eine andere Kundin ausgefallen ist. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich den Mann erst viel später gefunden hätte. Zusätzlich gab es noch den Eisregen.“