Mit Partyhymnen wie „Hamma!“ und „Monsta“ bringen Culcha Candela Hallen in ganz Europa zum Beben. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Berliner Erfolgs-Band ihr siebentes Album. Nun verschlug es zwei Mitglieder des Quartetts, DJ Chino und Sänger Mateo, ins Pielachtal. Im NÖN-Gespräch erzählten die beiden, wo sie sonst auftreten und was sie mit der Dirndl verbinden.

NÖN: Culcha Candela bringt man mit Partyhits wie „Monsta“ in Verbindung. Das Pielachtal vor allem mit der Dirndl. Habt ihr davon schon einmal etwas gehört?

Mateo: Sind das nicht diese kleinen roten Früchte, die so gesund sind?

Wow, jetzt bin ich sprachlos. Aber nun zu euch: Wo steht ihr sonst auf der Bühne?

Chino: In Deutschland und vor allem im deutschsprachigen Europa. Aber wir waren auch schon überall sonst in Europa zu Gast und vereinzelt auch in Lateinamerika.

„Nie gedacht, dass wir diese Karriere starten“

Das ist eine Menge. Seit wann gibt es die Band?

Chino: Seit 2002. Wir haben zwar davon geträumt, aber nicht gedacht, dass wir diese große Karriere starten.

Und abgesehen von der Musik – was macht ihr in eurer Freizeit?

Chino: Mateo und ich spielen sehr gerne Golf. Dabei können wir uns erholen.