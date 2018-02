Hobbysänger, die gerne Solo, im Duett oder als Gruppe auftreten, haben die Chance, sich für die Teilnahme an der Karaoke-Europameisterschaft zu qualifizieren. In der „Caram-Bar“ von Andreas und Barbara Riegler findet am Samstag, 17. Februar, ab 21 Uhr die Vorausscheidung für den Österreich-Cup statt. Das ist die erste Hürde am Weg zur Europameisterschaft in Kreta.

Interessierte können sich schon vorher oder am selben Abend direkt vor Ort im Abendlokal ab 21 Uhr anmelden. Andreas Riegler informiert: „Karaoke macht unheimlich viel Spaß – den Teilnehmern sowie dem Publikum. Eine unabhängige Jury vergibt Punkte und entscheidet, wer in die nächste Runde aufsteigt und bei weiteren Shows zur Österreich-Ausscheidung teilnehmen darf.“