Im Jahr 1958 gründete Josef Schindlegger ein Schuh- und Sportgeschäft in Kirchberg. Heuer feiert das Familienunternehmen, mittlerweile unter der Leitung von Sohn Christian Schindlegger, bereits sein 60-jähriges Jubiläum. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Wohlbefinden der Kunden, aber auch der Mitarbeiter.

Untergebracht war der Betrieb damals zunächst in der ehmaligen Fleischhauerei Hubmeier in der Soißstraße 1. Sieben Jahre später erfolgte die Übersiedelung in das heutige Hauptgeschäft in der Bahnhofstraße 4. Mit dem Einstieg von Christian Schindlegger, der gelernter Orthopädietechniker ist, wurde das Sortiment erweitert, um Menschen mit Fußproblemen weiterhelfen zu können.

„Ein orthopädischer Schuh ist immer eine Maßanfertigung. Die Schuhe werden genau angemessen und dann in unserer Werkstatt in Kirchberg per Hand angefertigt“, erklärt Christian Schindlegger, der den Betrieb 1997 übernahm.

Mit persönlicher Beratung punkten

Seither wurde das Geschäft mehrmals modernisiert. „Es war nicht immer einfach, gerade für kleine Unternehmen. Da müssen wir uns immer wieder etwas einfallen lassen“, meint Schindlegger. Punkten könne man jedoch mit persönlicher Beratung. „Wir legen viel Wert auf unsere Mitarbeiter, die zum Teil schon seit Jahren bei uns arbeiten. Nur so können wir uns behaupten.“ Derzeit hat der Betrieb 14 Angestellte.

Bereits seit 1977 gibt es die Filiale in Ober-Grafendorf. Seit zehn Jahren werden dort zusätzlich zu Schuhen und Sportartikeln auch Mode und verschiedene Accessoires verkauft. „Damit wir modisch am neuesten Stand sind, werden wir jedes Monat mit einer neuen Kollektion beliefert. Hauptaugenmerk liegt auf einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Schindlegger.