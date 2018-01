Ob Hochwasser, schwere Unwetter oder menschengemachte Krise – Stromausfälle im überregionalen Stromnetz kann man nie ausschließen. Das kann schwere Folgen haben, denn dabei können auch wichtige Einrichtungen wie die Wasserversorgung oder Einsatzzentralen der Rettungskräfte betroffen sein. Kirchberg hat sich deshalb einen Notfallplan überlegt.

Das neue Kleinkraftwerk soll im Notfall die Stromversorgung für lebenswichtige Einrichtungen in der Kommune aufrecht erhalten. Im Normalfall ist das E-Werk der Gemeinde mit dem Stromnetz der EVN verbunden. Zusätzlich zur Eigenversorgung des Schulzentrums, des Freizeitzentrums, des Erlebnisfreibades und der Kirchberghalle wird die überschüssige Stromerzeugung in das EVN-Netz eingespeist.

Einsatzzentrale mit Strom versorgen

In Zeiten von Spitzenverbrauch kann umgekehrt an die Gemeinde Strom geliefert werden. Bürgermeister Anton Gonaus informiert: „Im Falle von Blackouts kann unser Kleinkraftwerk als Insellösung betrieben werden. Damit ist in Notzeiten der Betrieb der zwei Pumpenanlagen im Gemeindebrunnen und der UV-Anlage bei der öffentlichen Wasserversorgung gesichert.“

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg berichtete der Bürgermeister darüber, dass im Notfallplan auch Vorsorge getroffen werden soll, um die Einsatzzentrale und das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg im Katastrophenfall mit Strom zu versorgen. Kommandant Josef Flieger und seine gesamte Mannschaft freuten sich über den Katastrophenschutz-Plan und kündigten ihre Mithilfe und Zusammenarbeit an.