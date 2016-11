Das aktive Schülerlotsen-Team in der Gemeinde bekam Verstärkung. Franz Wagner arbeitet ab sofort als neuer Schülerlotse an der B39 im Ortszentrum von Kirchberg mit. Johann Scherner übergab ihm den von der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten ausgestellten Ausweis, der den Polizei-Kontrollinspektor in Ruhe und Sangesbruder beim Männerchor aus der Soisgegend, zur Durchführung der Schulwegsicherung berechtigt.

Derzeit sind 17 Personen das ganze Jahr über bei der Sicherung des Schutzweges beim Schulsteg für die Schüler der Volks-, Neuen Mittelschule und Polytechnischen Schule im Einsatz. Die Tätigkeit wird vor Schulbeginn durchgeführt. Die Überprüfung der Bekleidung und der Utensilien sowie die Diensteinteilung erfolgt durch Organisator Scherner.