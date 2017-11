Eisbären, Rentiere, Pinguine – zur Winterzeit werden verschiedene Tiere für Marketingzwecke genutzt. Mit Alpakas verbindet man die kalte Jahreszeit eher nicht. Doch den Adventmarkt in Kirchberg lassen sich die Tiere nicht entgehen. Am Stand der Familie Stickl laden die haarigen Zeitgenossen zum Kuscheln und Verweilen ein.

In Europa werden die eigentlich in Chile, den Anden und Boliven beheimateten Alpakas in mehreren Ländern gezüchtet. Martin und Jeanine Mühlbacher betreiben auf ihrem Bauernhof „Stickl“ in der Tradigistgegend seit drei Jahren eine Alpaka-Zucht. Derzeit haben sie ein Hengstfohlen und fünf Stuten. Beim Adventmarkt werden sie den Besuchern einige ihrer sanftmütigen und neugierigen, aber stets berechenbaren Tiere vorstellen.

Die Naturhaar-Faser der Alpaka-Wolle wird für Bettdecken, Schals, Polster, Socken oder Strickwolle verwendet. Beim Kirchberger Adventmarkt werden am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr und Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr vor dem Schloss bei über 20 Ständen regionale Produkte und Kunsthandwerk angeboten. Höhepunkte sind die Auftritte des Kinderchores und der Blasmusik sowie das Kasperltheater und der Bummelzug.