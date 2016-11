Einige Jahre hat Weinburg die Nachmittagsbetreuung für Schulkinder in das Wifki in Ober-Grafendorf verlegt. Ein Bus brachte die Kinder nach Schulschluss hin. Jetzt soll die Betreuung aber wieder zurück in den Ort geholt werden. Die Planungsarbeiten dafür sind bereits im Laufen, der Bedarf bei den Eltern wird erhoben. Mit nächstem Schuljahr können die Weinburger Kinder bereits die Nachmittagsbetreuung in ihrem Heimatort in Anspruch nehmen.

Damit springt Weinburg auf den Zug auf, der schon einige Zeit unterwegs ist. Immer mehr Frauen entscheiden sich, neben Familie und Kindern weiter im Berufsleben zu bleiben, viele müssen aus finanziellen Gründen weiter arbeiten. Dann braucht man die Familie, die mithilft oder eben eine Gemeinde, die Nachmittagsbetreuung anbietet. Wenn dann auch noch die Hausübung unter Aufsicht von Pädagoginnen durchgeführt wird, dann ist schon wieder ein bisschen Qualitätszeit für das gemeinsame Familienleben gewonnen. Kommen Eltern und Kinder dann nach Hause, können sie die verbleibende Freizeit gemeinsam genießen.