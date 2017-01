An Möglichkeiten für die Abendgestaltung wird es im Pielachtal bald niemandem mehr mangeln. Nach dem Veranstaltungspotpourri von Bestmanagement im Pielachter, der Kooperation von Hofstetten-Grünau und Rabenstein mit ihrer Kulturinitiative sowie den Events von Christian Lick steigt nun auch das Heurigenlokal Harm in Ober-Grafendorf in die Eventszene ein. Für das Programm zeichnet der Musiker Martin Wöber verantwortlich. Er hat schon die Vision von Liederabenden am Klavier. Auch eine Kooperation mit Bestmanagement wird angedacht.

Die ersten drei Events stehen, die Planungsarbeiten sind bereits im Laufen. Ein Vortrag und zwei Veranstaltungen für Musikliebhaber warten auf das geneigte Publikum.

Nun heißt es abwarten, wie das neue Programm angenommen wird und allenfalls die Themen zu adaptieren. Die erfolgreichen Event-Organisatoren im Pielachtal haben bereits vorgezeigt, dass es möglich ist, die Hallen im Pielachtal zu füllen. Eines ist aber mit diesem weiteren Angebot sicher: Für Langeweile ist im Dirndltal kein Platz mehr.