Der Ausflugstourimus und auch die Nächtigungszahlen im Pielachtal sollen angekurbelt werden. Deswegen haben sich Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt und Tourismus-Obmann Gerhard Hackner zusammengetan, um ein neues Marketingprojekt zu erstellen: Im Mittelpunkt steht dabei das Pielachtal als Naturerlebnis, das mit der Mariazellerbahn bestens erreicht werden kann.

Erste Ideen gibt es bereits: ein Schmalspurfestival oder aber das Thema „Genuss und kulinarisches Handwerk im Dirndltal“ in den Mittelpunkt zu stellen. Eine mehrtägige Kooperation mit der Gastronomie und den Hotelbetrieben steht im Raum.

Ein durchdachtes Konzept ist sicher ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Landesausstellung hat den Bekanntheitsgrad des Tales deutlich erhöht und darauf gilt es jetzt auch aufzubauen. Allerdings wird es in der Zukunft wesentlich sein, dass die Ideen, die gemeinsam geschmiedet werden auch umgesetzt werden – auch wenn dafür Geld in die Hand genommen werden muss und es einiger Investitionen bedarf.