Maibäume, Maitänze, Maistriche – der fünfte Monat im Jahreskreis ist nicht nur der mit den meisten Feiertagen, sondern wahrscheinlich auch der mit den meisten Bräuchen: Wer denkt, dass alte Traditionen, die aus längst vergangenen Zeiten stammen und oft einen liturgischen Hintergrund haben, weniger werden, irrt. Viele Pielachtaler haben sogar das Gefühl, dass sie in ihren Gemeinden in den letzten Jahren wieder zugenommen haben.

Wie viel Spaß die Dirndltaler an den oft als verstaubt geltenden Traditionen haben, zeigen auch ihre kreativen Adaptierungen: In Hofstetten-Grünau klettert man etwa auf liegende Maibäume, in Weinburg ziert ein rosa Maistrich die Straße.

Dass alte Feste und Rituale in Zeiten des schnellen Wandels wieder an Bedeutung gewinnen, ist auch gar nicht so verwunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint: Wenn sich der halbe Ort trifft, um gemeinsam den Maibaum in die Höhe zu stemmen, vermittelt das ein Gefühl der Gemeinschaft. Rituale wie diese halten die Dorfgemeinschaft zusammen, verbinden Menschen mit ihrer Heimat und bilden starke Wurzeln.