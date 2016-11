Wer Dirndl hört, denkt an das Pielachtal. Das war nicht immer so und ist Ergebnis, jahrzehntelanger Bemühungen, die schließlich in der Bildung der Genussregion Pielachtaler Dirndl mündeten. Jetzt wird just die Organisation der Genussregionen umgekrempelt. Sie sollen in das neue „Netzwerk Kulinarik“ eingegliedert werden. Nicht jedem Dirndltaler schmeckt diese Entwicklung, zumal die Genussregion mittlerweile auf einen Bekanntheitsgrad von 80 Prozent zählen kann. Der eingeschlagene Weg dürfte also so falsch nicht gewesen sein. Zudem erzeugen Veränderungen von Bewährtem gerade dann, wenn es um Lebensmittel geht, immer Ängste – sowohl auf Seite der Landwirte als auf Seite der Konsumenten.

Diese Ängste zu zerstreuen, wird die erste große Aufgabe des „Netzwerk Kulinarik“ sein. Gelingen kann das nur, wenn die Pielachtaler Dirndl nicht im Einheitsbrei einer neuen übergeordneten Marken-Kultur verschwindet, sondern als starke regionale Marke weiter gelebt werden kann. Und dazu gehört, dass sie auch weiter finanziell gefördert wird.