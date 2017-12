Wer kennt das nicht? Man will das Abendessen zubereiten und bemerkt, dass man Zwiebel oder Eier vergessen hat. Das Kochen muss noch warten und die fehlende Zutat schnell besorgt werden. Ganz so schnell geht das in Weinburg dann aber doch nicht. Die Bürger müssen sich ins Auto setzen und in einen der Nachbarorte fahren.

Damit geht Zeit verloren, man verfährt Benzin und auch die Lebensqualität leidet. Kein Wunder, dass der fehlende Nahversorger den Kommunalpolitikern seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Ans Aufgeben denken sie aber nicht. Nach vielen Anläufen wird auf Initiative von VP-Gemeinderätin Bettina Leputsch-Figl ein neuer Versuch gestartet.

Mithilfe eines Arbeitskreises soll es doch noch gelingen, einen Lebensmittelladen in die Gemeinde zu bringen. Das wäre nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Ein lebendiger Ort braucht ein Geschäft. Dort bekommt man alles Notwendige und ganz nebenbei ist es ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Zudem tut man der Umwelt etwas Gutes, wenn man sich nicht für ein Packerl Milch hinters Steuer setzen muss.