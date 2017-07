Wenn im Gemeinderat eine Gebührenerhöhung beschlossen wird, ist das für die Bürger ärgerlich. Aber es gehört zu den Dingen, die man gewöhnt ist – schließlich steigen auch für die Gemeinden die Kosten. Umso erstaunlicher ist es, wenn Bürger die Frohbotschaft einer Gebührensenkung bekommen.

Das ist jetzt in Kirchberg der Fall. In der letzten Gemeinderatssitzung fiel der Beschluss, die Kanalbenützungsgebühren um fünf Cent pro Quadratmeter Nutzfläche zu senken. Grund für die Entscheidung sind unerwartete Mehreinnahmen als Folge der Überprüfung von bisher 470 Objekten durch die Gemeinde. Einige davon waren im Laufe der Jahre umgebaut oder ausgebaut worden, was zu Nachverrechnungen und somit zum Plus in der Gemeindekassa führte.

Die Kirchberger haben sich somit den Überschuss im Gemeindesäckel selbst „erarbeitet“. Die Gemeinde hätte aus den überschüssigen Kanalgebühren aber auch Rücklagen bilden können. Stattdessen nutzte sie die Gelegenheit, den Bürgern etwas zurückzugeben. Denn jeder freut sich über ein paar Euro mehr im Geldbörserl.