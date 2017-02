Lang hat es der letzte Pächter nicht in der Pielachtaler Sehnsucht in Hofstetten-Grünau ausgehalten. Er klagte über schlechte Umsätze. Mit vollem Elan geht nun der neue Pächter, der Rabensteiner Werner Willach, ans Werk. Er baut das Seelokal mit Heurigenflair um.

Alles was nach Heurigen aussieht, muss raus. Ein Restaurant mit schönem Ambiente soll entstehen. Um aber auch den Badegästen Rechnung zu tragen, wird der Pavillon für die Badesaison reaktiviert. Edles Interieur und die Seeterrasse mit schön gedeckten Tischen sollen die Besucher anlocken. Diese Idylle sei im Pielachtal einzigartig, ist der neue Pächter überzeugt. Erfahrung bringt der Rabensteiner jedenfalls mit, führte er doch bereits erfolgreich ein Lokal in Hofstetten-Grünau und absolvierte seine Lehre im Restaurant Galerie in St. Pölten.

Das Konzept mit Restaurant und Snacks am See hört sich gut an. Entscheidend für den Erfolg wird sein, wie die Umsetzung konkret aussehen wird und ob die neuen Ideen die Gäste begeistern. Gelingt das, würde diese Endlos-Story endlich ein gutes Ende finden.