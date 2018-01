Jüngere sollen in Weinburg das Ruder übernehmen – und das schon bald, wenn alles so kommt, wie es momentan aussieht. Die Zeichen stehen gut, dass Michael Strasser das Amt des Vizebürgermeisters übernimmt und Michael Kern in den Gemeindevorstand eintritt.

Damit ist die SP gewappnet für die Zukunft. Die Gemeinde sollte von dem Generationenwechsel profitieren. Im besten Fall bringt das Duo einen neuen Blickwinkel in den Gemeinderat ein und hinterfragt festgefahrene Strukturen. Die Erfahrung der Polit-Urgesteine ginge dennoch nicht verloren – zumindest nicht sofort. Peter Kalteis, der seit über 15 Jahren Bürgermeister ist, kann den Jüngeren weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch Rolke bleibt Weinburg als Gemeinderat erhalten. Das Verhältnis aus frischem Elan und wertvoller Erfahrung wäre in der SP damit ausgewogen. Beide Seiten könnten ihre Vorzüge einbringen.

Gleichzeitig wird Strasser und Kern damit die Möglichkeit gegeben, sich in Ruhe einzuarbeiten und auf den Tag vorzubereiten, an dem auch das Amt des Bürgermeisters neu zu besetzen ist.