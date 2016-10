Es tut sich einiges in der Kirchberger Geschäftswelt. Die neue Billa-Filiale am ehemaligen Zielpunkt-Standort ist eröffnet und jetzt ist auch die Entscheidung über die Nachnutzung der alten Billa-Geschäftsräume gefallen.

Eine Bipa-Filiale soll schon Anfang Dezember eröffnen. Für die Kirchberger bedeutet das, dass in ihrem Ort künftig mit dem Drogerie-Segment auch ein Bereich abgedeckt wird, dessen Angebot bisher fehlte. Für die Kirchberger ist das eine sehr gute Nachricht, spart man sich doch einmal mehr die Fahrt in die Stadt – und der Branchenmix im Ort wird vielfältiger.

Die Bipa-Ansiedelung ist deshalb aber auch eine gute Nachricht für alle Kirchberger Geschäftsleute. Denn je mehr in der Heimatgemeinde angeboten wird, desto weniger zieht das Angebot in den Städten lokale Kaufkraft ab. Es ist halt doch ein Plus an Lebensqualität, wenn es die Dinge für den täglichen Gebrauch gleich ums Eck gibt.

Wenn die Bürger dann getreu dem Motto „Fahr‘ nicht fort, kauf‘ im Ort“ handeln, ist das dann der beste Garant dafür, dass diese Lebensqualität auf Dauer erhalten wird.