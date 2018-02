Die Landesausstellung 2015 war ein Magnet, der viele Besucher anzog und auch die Übernachtungszahlen im Pielachtal in die Höhe schnellen ließ. Im Jahr darauf dann die Enttäuschung: So schnell wie sie gestiegen waren, fielen sie im Jahr darauf wieder zurück. Jetzt gibt es aber wieder einen Grund zum Jubeln für die Beherbergungsbetriebe im Pielachtal: Mit einem Plus von 15 Prozent wurde der Verlust im Vorjahr wettgemacht. Auf das Landesausstellungsniveau fehlen dennoch fast 2.000 Übernachtungen.

Wichtig ist, dass sich das Tal jetzt nicht auf diesem positiven Ergebnis ausruht. Vielmehr sollten die Pielachtaler den Aufschwung nutzen und noch mehr Werbung für ihre schöne Heimat als Ausflugs- und Urlaubsziel machen. Derzeit sind schon einige Projekte im Laufen, die genau in diese Richtung gehen. In Ober-Grafendorf baut die Firma Styx eine Eventhalle, in Kirchberg geht das Projekt „Bahn im Bahnhof“ in die Zielgerade und die alpinen Gegenden des Pielachtals wie Frankenfels und Schwarzenbach punkten mit Ruhe und Naturidylle.