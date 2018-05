Dass Sport wichtig für die Gesundheit ist, wird uns schon seit frühester Kindheit immer wieder vorgebetet. Das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen sinkt, die Muskeln werden kräftiger und auch der Stresspegel wird nachweislich gesenkt. Damit das Sporteln auch in den vielen Pielachtaler Vereinen aber auch wirklich Spaß macht, muss in den Gemeinden die passende Infrastruktur vorhanden sein.

In Ober-Grafendorf beschloss der Gemeinderat in der letzten Sitzung für heuer eine Gesamtsumme von rund 400.000 Euro. Diese wird in die Sportanlagen investiert. Der Sportplatz wird etwa mit einem Kleinfeld inklusive Bewässerung und einer Flutlichtanlage aufgepeppt. Das ESV-Heim wird saniert und erhält einen Zubau.

Dass Gemeinden wie Ober-Grafendorf jetzt in die Sport-Infrastruktur investiert, ist ein gutes Zeichen. Und ein wichtiges gesundheitspolitisches Signal, das die Bundespolitik noch nicht geschafft hat: Dort hat man sich noch nicht einmal zu einer einfach zu verordnenden Maßnahme wie der täglichen Turnstunde durchgerungen.