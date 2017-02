Erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit sind schon seit vielen Jahren in aller Munde. Auch im Pielachtal tut sich in diese Richtung einiges. So strebt etwa der Bürgermeister von Hafnerbach die Energieautarkie bis 2030 an, Ober-Grafendorf erhielt für das Projekt Ökostraße den Bundes-Energy-Globe und jetzt startet auch die Marktgemeinde Kirchberg eine neue Ära.

Letzte Woche erfolgte der Startschuss für den Bau des neuen Kleinwasserkraftwerkes. Es erzeugt Strom für etwa 200 Einfamilienhäuser. Genutzt soll die Energie hauptsächlich von der Marktgemeinde selbst werden. Die Wasserpumpen für die Ortswasserleitung, die Kirchberghalle sowie Schulzentrum und Erlebnisbad sollen damit versorgt werden. Das Kleinwasserkraftwerk hat aber auch den Vorteil, dass es im Notfall, wie einem Blackout, als Insellösung betrieben werden kann. So könnte im Ernstfall zumindest ein Teil der Versorgung in Kirchberg aufrechterhalten werden.

1,4 Millionen Euro lässt sich die Marktgemeinde diese Möglichkeit kosten. Eine mutige Entscheidung, die sich auch ohne Blackout rechnen wird.