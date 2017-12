Rabensteiner Advent feierte 30. Jubiläum.

Das 30-jährige Jubiläum feierte der Rabensteiner Advent am Wochenende. In diesen drei Jahrzehnten ist dieser kontinuierlich gewachsen, immer professioneller geworden und hat sich zu einem unverzichtbaren Event in der Adventzeit im Pielachtal entwickelt.

Am Samstag und Sonntag lockten dabei wieder zahlreiche Aussteller zum Kreativmarkt ins GuK. Am Oggersheimer Platz konnte man sich bei Punsch und anderen Schmankerln laben.