Viele Stunden hat Gemeinderat Gottfried Grabensteiner im St. Pöltner Diözesanmuseum verbracht. Er wollte herausfinden, warum das Marterl in Kotting „Koller-Kreuz“ genannt wird. Jetzt ist es ihm tatsächlich geglückt, das herauszufinden. „Es ist schön, wenn man den Original Stiftsbrief aus 1817 in Händen hält und so ein Rätsel gelüftet hat“, freut sich Grabensteiner.

Die im Volksmund bekannte Bezeichnung „Koller-Kreuz“ hat in der Stiftung eines Michael Koller seinen Ursprung. „Im Jahre 1817 errichtete Michael Koller eine Messen-Stiftung und widmete gleichzeitig einen Geldbetrag“, berichtet Grabensteiner und führt weiter aus: „zur Erhaltung der vom Stifter errichteten Bildsäule“.

In einem Gedenkbuch der Pfarre Ober-Grafendorf, das 1750 von Pfarrer Aquilin Hacker begonnen wurde, wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Stiftungen aufgelistet. So auch das die Stiftung von Michael Koller, einem Bauern aus Kotting. Warum dieser das Marterl errichtet hat, ist aber nicht bekannt. „Man weiß aus Aufzeichnungen, dass es um 1817 zwei schlechte Erntejahre gegeben hat. Es wäre möglich, dass das Marterl für die Bitte um eine gute Ernte errichtet wurde“, so Grabensteiner.

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr befasst sich Grabensteiner aktiv mit der Geschichte der Dorfkapellen im Rahmen des Projektes „Kultur in der Flur“ des BHW NÖ . Erfasst werden die Denkmäler unter www.marterl.at.