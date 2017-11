Erich Königsberger zieht statt dem Tullner Andreas Bors in den Bundesrat ein. Das verkündete die FP in der vergangenen Woche. Der Grund dafür: Bors wurde von einer früheren Affäre eingeholt: Er soll als Siebzehnjähriger gemeinsam mit zwei anderen Männern mit dem Hitler-Gruß für ein Foto posiert haben. Nach heftiger Kritik über die Nominierung hat er daher vergangene Woche bekannt gegeben, sein Mandat nicht anzunehmen. Königsberger, der 2013 vom Landtag als Ersatz-Bundesrat gewählt wurde, rückt automatisch nach.

Medial sorgte das, aufgrund seiner alkoholisierten Autofahrt im Vorjahr, für Aufregung: „Ich habe das Amt jetzt auszuüben, bis wir einen neuen Kandidaten gewählt haben“, erklärt der Ober-Grafendorfer Polizist. Für seine neuerliche Kandidatur für den Landtag hätte es aber keine Auswirkungen. „Ich bleibe auf jeden Fall Spitzenkandidat für den Landtag“, stellt Königsberger klar.

Noch in dieser Woche wurde eine Pateivorstandssitzung einberufen. Die Angelobung des neuen Bundesrats ist am 20. Dezember. „Ob wir bis dahin jemanden gefunden haben, kann ich nicht sagen“, meint Königsberger, verweist aber ganz klar darauf, dass es sich dabei um eine Übergangslösung handle.

Fünf weitere Kandidaten aus dem Pielachtal

Königsberger bleibt also Spitzenkandidat für die FP. Neben ihm hat auch Doris Schmidl aus St. Margarethen einen prominenten Listen-Platz ergattert: Sie tritt für die VP an dritter Stelle an. Aber auch sonst ist das politische Engagement im Pielachtal groß. Das Tal stellt fünf weitere Kandidaten für die Landtagswahl am 28. Jänner.

Für die Volkspartei kandidieren neben Schmidl auch Verena Bernert aus Weinburg und Herbert Gödel aus Kirchberg. Bernert will sich im Fall eines Einzugs vor allem für mehr Kassenfachärzte in einzelnen Gemeinden, Nahversorger und Arbeitsplätze im ländlichen Raum einsetzen. „Ich wünsche mir, dass ich es in den Landtag schaffe“, zeigt sich die hauptberufliche Krankenschwester optimistisch. Der EDV-Spezialist Gödel kandidiert für den Wirtschaftsbund. „Als Kommunalpolitiker setze ich mich seit vielen Jahren für Klein- und Mittelbetriebe ein.

Dabei ist mir die Regionalität wichtig. Viele Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen, sondern auf Landesebene. Durch meine politische Ausbildung als Kommunalmanager war es logisch, dass ich meine Arbeit im Landtag einbringen möchte“, sagt Gödel. Es gebe in NÖ viele Unternehmer, die in eine bange Zukunft schauen. „Wenn ich gewählt werde, werde ich mich für den Erhalt, die Schaffung und die Stärkung der ländlichen Wirtschaft einsetzen“, sagt der 45-Jährige, der seine Freizeit beim Rad- und Motorradfahren verbringt.

Handlfinger will „sozialeren Weg“

Für die Sozialdemokraten treten der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger und der Weinburger SP-Parteivorsitzende Michael Kern an. „Ich denke, dass man in Niederösterreich einiges verbessern kann“, sagt Handlfinger. Vor allem die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich stößt ihm sauer auf. „Einerseits wird die Mindestsicherung – auch für Einheimische – gekürzt, andererseits gibt es hohe Wirtschaftsförderungen“, sagt der Ober-Grafendorfer Ortschef. Das sieht er als Fehlleistung der Landespolitik. Er will sich – und das ist auch der Beweggrund für seine Kandidatur – für einen „sozialeren Weg in Niederösterreich“ einsetzen.

„Ich wurde gefragt und das ist nicht selbstverständlich“, sagt er. Angenommen hat er das Angebot in erster Linie, weil er für Weinburg eine starke Stimme im Bezirk sein will. „Politische Bedeutung hat mein Listenplatz keine. Da muss man realisitisch sein“, sagt Kern, „aber dadurch kann ich mich bezirksweit für meine Heimatgemeinde einbringen.“ Zudem will der Weinburger den SP-Spitzenkandidaten Franz Schnabl unterstützen.

Für die Freiheitlichen stellt sich neben Königsberger auch Gottfried Rasch aus Frankenfels, wie bereits vor fünf Jahren, zur Wahl. Wichtig ist dem Maschinist einer Baufirma vor allem das Thema Verkehr. „In Hofstetten ist schon lange eine Umfahrung geplant, dafür will ich mich einsetzen und in Frankenfels könnte man zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden, um Staus im Arbeitsverkehr zu vermeiden.“