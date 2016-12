„Auch heuer wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: von der musikalischen Unterhaltung über Weihnachtsgeschichten bis hin zum Kinderprogramm hat der Adventmarkt für jeden etwas zu bieten. Bei besinnlicher Musik und regionalen Schmankerln kommen Groß und Klein in Weihnachtsstimmung. Die Verkaufsstände haben zudem eine große Auswahl an Kunst und Handwerk – damit ist der Adventmarkt auch der ideale Ort, um das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden“, betont Landesrat Karl Wilfing.

„Die Verkaufsstände des Adventmarkts befinden sich sowohl im Freien als auch in der Bahnhofshalle, die für diesen Zweck ebenfalls zur Verfügung gestellt wird. Die moderne Bauweise des Gebäudes in Kombination mit den traditionellen Angeboten des Marktes verleiht dem Event ein ganz besonderes Ambiente“ so NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Umrahmt wird der Tag musikalisch mit Blasmusik, Chören und Instrumentalgruppen. Erfolgt die Anreise mit der Himmelstreppe, können die Gäste entspannt ihren Glühwein oder Punsch genießen und im Anschluss bequem und stressfrei heimreisen. Organisiert wird der Advent in Laubenbachmühle von der Marktgemeinde Frankenfels und der Dorferneuerung Frankenfels Laubenbachmühle.