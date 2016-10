15 Jahre hat Horst Rainer Sekyra an den Übersetzungen der Bücher des Ober-Grafendorfer Pfarrers Aquilin Joseph Hacker (1701 bis 1764) gearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem Diözesanarchiv St. Pölten ist daraus das Buch „Ober-Grafendorf, der Ötscher und das Pielachtal in der Barockzeit“ entstanden.

Aufmerksam geworden war der gebürtige Rabensteiner auf das Schaffen von Aquilin Joseph Hacker bereits bei seinem Gerichtsjahr in St. Pölten. „Der damalige Kustos des Heimatmuseums hat mir einen maschingeschriebenen lateinischen Text zum Übersetzen gegeben“, berichtet Sekyra. Darin ging es um die Burg Rabenstein zur Zeit der Türkenbelagerung. Hacker machte sich in dieser Zeit bei der Verteidigung der Burg sehr verdient gemacht.

Horst Sekyra beschäftigte sich 15 Jahre mit den Büchern Hackers. | Privat

Viele Jahre dachte Sekyra nicht mehr an diese Übersetzung, als er jedoch in Pension ging und sein Büro in der Landesregierung räumte, fielen ihm diese Unterlagen wieder in die Hände. „Ich hab mir gedacht, das interessiert mich und habe begonnen mich einzulesen“, so der Rabensteiner. Er hat die lateinischen Teile des 20-bändigen Hauptwerks von Hacker übersetzt und die deutschen transkribiert.

„Der Mann hat mich einfach interessiert und ist für mich mit der Zeit immer interessanter geworden“, so Sekyra. Hacker sei sehr korrekt und penibel gewesen und habe in seinen Büchern die damaligen Verhältnisse in Ober-Grafendorf sehr gut beschrieben. „In einem Großteil seiner Bücher geht es um Auseinandersetzungen der damaligen Herrschaft“, weiß der pensionierte Abteilungsleiter.

Hacker setzte sich über Herrschaft hinweg

Neben den zahlreichen Predigten und theologischen Abhandlungen finden sich darin Aufzeichnungen über seine Tätigkeiten im Kloster St. Pölten und als Pfarrer in Grafendorf.

Auch Beschreibungen des Pielachtales oder des Ötschers sowie naturwissenschaftliche Abhandlungen über Mathematik, Optik, Chemie und Pharmazie nehmen einen breiten Raum ein. Es finden sich außerdem viele Zeichnungen von Pröpsten, von den inkorporierten Pfarrkirchen, aus dem Pielachtal, vom Ötscher und besonders von Fridau und Grafendorf.

In Band XII wird die Geschichte der Pfarrkirche Grafendorf verbunden mit Zeichnungen der Kirche dargestellt. So auch die Erhöhung des Turmes 1734 bis 1756. | NOEN, privat

Die Geschichte von Peter Ferlenz gefällt Sekyra besonders gut. „Ferlenz kam mit seiner Braut zu Hacker, um das Aufgebot zu bestellen. Weil er vorher aber nicht den Heiratskonsens der Herrschaft von Fridau eingeholt hatte, wurde Ferlenz ins Eisen geschlagen und erst freigelassen, als das Aufgebot widerrufen wurde“, berichtet Sekyra.

Hacker sei das aber egal gewesen, er habe die beiden nach Bischofstetten geschickt, wo sie verheiratet wurden. „Dem Paar ging es finanziell nicht so gut, also suchten sie um Unterhalt bei der Herrschaft an. Diese zahlte aber nicht, sondern schickte sie zu Hacker. Schließlich habe er sie auch ohne Zustimmung der Herrschaft verheiratet, jetzt solle er sich um die Familie kümmern“, erzählt Sekyra.

Derzeit arbeitet Sekyra an der Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt. „Ich möchte auch gerne bei Hacker noch weitertun. Es gibt noch Bücher auf Italienisch und Französisch, mit denen möchte ich mich auch noch beschäftigen“, schickt der 77-Jährige voraus.