Die FF Rabenstein musste zu einer LKW-Bergung in die Dorfau ausrücken.

Ein ausländischer LKW-Fahrer wollte in Richtung Scheibbs fahren und landete - fehlgeleitet von seinem Navi - in der Dorfau. Beim Umkehren des Sattelzuges rutschte er mit dem Aufleger in den Graben.

Mittels Seilwinde der FF Rabenstein und nachträglich montierter Schneeketten konnte das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreit und der Fahrer seine Fahrt nach Scheibbs fortsetzen.