In der Loich soll es in Zukunft einen besseren Handyempfang geben. „Wir sind bereits seit fünf Jahren dran, ein flächendeckendes Handynetz zu bekommen“, berichtet Bürgermeister Anton Grubner. Es habe immer wieder Rückschläge geben. Vor drei Monaten wurde dann entschieden, dass man einen letzten Versuch starten will. Interesse zeigte der Mobilfunkbetreiber T-Mobile.

Mit einer Drohne wurden die optimalen Standorte für die Sender ausgewählt. Der erste Sendemast soll am Fuß des Schnabelsteins positioniert werden und muss 30 bis 35 Meter hoch sein und an ein Glasfaserkabel angeschlossen werden. Der zweite Mast soll zwischen Ortszentrum und Hammerlmühle mit einer Höhe von 18 bis 20 Meter errichtet werden.

„Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern finden in den nächsten Wochen statt“, so Grubner. Die Miete für den Grund und die Kosten für den Glasfaseranschluss müsste die Gemeinde Loich übernehmen. „Ich habe mir versichern lassen, dass die Verbesserung auch kommt, wenn wir uns bereit erklären, dass wir diese Leistungen tragen“, sagt der Bürgermeister. Es werde jetzt ein Gesamtkostenkonzept erstellt und die Arbeiten auch ausgeschrieben.

„Ich hoffe dass wir uns mit den Grundeigentümern rasch einigen können und dass dann die Sendeanlagen bis Mitte 2017 realisiert werden können“, berichtet Grubner. Ein flächendeckender Mobilfunkempfang im Ort sei die Grundlage für das tägliche Leben heutzutage, sowohl in der Freizeit, als auch im Beruf und in der Notrufkommunikation.