Schon dieses Jahr waren die Wanderzüge ein Erfolg, im neuen Fahrplan der Mariazellerbahn wurde das Angebot noch erweitert. Im Zeitraum von 1. Mai bis 26. Oktober werden die Wanderzüge täglich geführt. Grund dafür ist der hohe Beliebtheitsgrad der Mariazellerbahn bei den Wanderern. „Das Angebot der Mariazellerbahn wird kundenorientiert gestaltet. Wir kommen dem Bedarf der Fahrgäste nach“, so NÖVOG-Pressesprecher Martin Prikoszovich. Die Wanderzüge ermöglichen eine bequeme Anreise in den Naturpark Ötscher-Tormäuer.

Bereits im Vorjahr gab es einige Verbesserungen im Fahrplan, wie ein Halb-Stundentakt im Frühverkehr, Fahrzeitverkürzungen und zusätzliche Abendzüge. Diese sind auch 2017 gewährleistet. „Der Fahrplan 2016 hat sich gut bewährt“, heißt es von der NÖVOG. Tarifanpassungen gibt es beim Fahrplanwechsel zugleich keine.

Der Ötscherbär mit der historischen Elektrolokomotive 1099 fährt 2017 planmäßig an jedem Samstag von 1. Mai bis 26. Oktober und an den Adventwochenenden. Mit der NÖ-Card ist die einmalige Fahrt auf der Gesamtstrecke in eine Richtung inkludiert. Auch sieben Fahrten mit dem Dampfzug stehen im Fahrplan: jeden zweiten Sonntag im Monat von Mai bis Oktober und am 8. Dezember. „Der Dampfzug wird hervorragend angenommen. Wir empfehlen den Fahrgästen, rechtzeitig zu buchen, damit Sitzplätze zur Verfügung stehen“, so Prikoszovich.