Seit dem November des Vorjahres läuft das Musikprojekt „Young Stars“ unter der Leitung von Musiker Gerald Huber-Weiderbauer, der mit der Gruppe Bauchklang für Furore sorgt. Er berichtet: „Es ist eine gesangslustige Gruppe und unsere Beiträge haben teilweise A-cappella-Charakter. Die Jugendlichen haben für diese Sache Feuer gefangen und ich bin mit dem Fortschritt sehr zufrieden.“

Entstanden ist das Projekt auf Initiative des Gesangs- und Musikvereines. Obmann Michael Stagl informiert: „Wir wollten ganz einfach der Jugend eine Chance geben und haben die Finanzierung übernommen.“ 14 Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren sind am Projekt beteiligt. Zweimal im Monat wurde geprobt.

Nun steht die Premiere kurz bevor: Die wird am Samstag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Kirchberghalle über die Bühne gehen. „Es ist ein buntes Programm und entspricht dem Pop und Rock-Kosmos“, so der Chorleiter. Verstärkung gibt es dabei von den CHORnelkirschen und dem Männerchor.