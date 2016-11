Seit 35 Jahren engagiert sich der Amtsleiter von Hofstetten-Grünau Gottfried Luger für die Gemeindebibliothek, heute Multimediathek. Jetzt erhielt er dafür den NÖ Bibliotheken-Award in der Kategorie „Persönliches Engagement“.

„Ich habe immer viel gelesen. Als Hauptschüler habe ich mich in der Bibliothek in St. Pölten eingeschrieben. Bücher faszinieren mich einfach“, erklärt Luger sein Engagement für die Welt der Bücher. Noch heute gibt es keinen Tag, an dem er nicht in einem Buch liest. Angetan haben es ihm besonders Provinzkrimis mit ihrem Lokalkolorit.

MMT-Leiter Gottfried Luger hat immer zwei Bücher auf dem Nachtkästchen liegen: einen Roman und ein Sachbuch. | NOEN, Nadja Straubinger

Luger war gerade 24 Jahre alt, als der damalige Bürgermeister Ferdinand Hager zu ihm kam und sagte: „Wir haben einen Raum frei und es gibt eine Förderung. Wir könnten eine Bücherei aufmachen.“ Aufgrund seiner Liebe zu Büchern war Luger sofort dabei. 1979 besucht er den Büchereikurs und am

19. Dezember 1980 eröffnete die Bibliothek mit 550 Büchern in einem vier mal vier Meter großen Raum im Gemeindehaus in der Grünauer Straße.

„Bücher faszinieren mich“

„Wir hatten damals bald Lesungen. Die Bücherei ist als Kulturfaktor in einer Gemeinde nicht wegzudenken“, ist Luger überzeugt. Zwölf Jahre später übersiedelte die Bücherei in einen größeren Raum, als Übergang, bis das neue BGZ fertig sein sollte. „Bürgermeister Josef Hösl hat damals zu mir gesagt: ,Bücher alleine sind zu wenig’“, erinnert sich Luger. Gemeinsam mit Hösl ist er damals nach Wels gefahren und hat sich eine der ersten Videotheken angesehen. 1993 nahm die Gemeinde 60.000 Schilling in die Hand, um den Erstbestand an Sach- und Unterhaltungsfilmen anzuschaffen. „Wir waren die erste Gemeindevideothek in Niederösterreich“, ist Luger stolz.

1995 folgte die Übersiedlung an den heutigen Standort im BGZ auf knapp 80 Quadratmeter mit rund 2.500 Büchern und 400 Videos. Von Stillstand war dann aber auch keine Rede. Luger begann sich ein Team zu formieren, bisher hatte er alles alleine organisiert. Über ein Dorferneuerungsprojekt 1997 kam Hofstetten-Grünau zu einem Projekt mit Internetanschlüssen. „Wir haben damals sechs PCs angeschafft und es gab die Möglichkeit, in der Bibliothek gratis im Internet zu surfen“, so Luger. Aus diesem Projekt ist dann auch der heutige Name Multimediathek entstanden.

Mittlerweile umfasst der Bestand der Multimediathek 8.000 Medien, mit Zeitschriften und Hörbüchern sind es sogar 10.000. Wissen sei wichtig, betont Luger: „Leseförderung ist wichtig. Die Bürger müssen Zugang zu Wissen haben. Und die Bücherei ist eine Wissensdrehscheibe.“ Durch die lange Erfahrung kennt er einige seiner Leser bereits seit 35 Jahren: „Sie sind jetzt schon Mütter und ihre Kinder sind wieder Leser geworden.“