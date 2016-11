Jährlich wird der Katastrophenschutzplan, der im Gemeindeamt aufliegt, adaptiert. „Er regelt, welche Maßnahmen im Katastrophenfall zu treffen sind. Als Einsatzleiter fungiert der Bürgermeister“, berichtet Zivilschutzbeauftragter Hannes Grubner.

Plan kam bei Hochwasser 2014 zum Einsatz

Zuletzt musste der Plan im Jahr 2014 beim großen Hochwasser an der Pielach in Kirchberg bemüht werden. „Speziell für Kirchberg gibt es aufgrund der oftmaligen Hochwasserereignisse in den letzten Jahren zusätzlich einen Sonderalarmplan, der auch regelt, ab welchen Pegelständen der Bereitschaftsalarm und der Katastrophenalarm ausgelöst werden“, so Grubner. Der Sonderalarmplan wird derzeit für die Gegebenheiten nach der Fertigstellung des Hochwasserschutzes und des Überlaufbeckens sowie der Inbetriebnahme der neuen Wehranlage im Ortszentrum in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr angepasst.

"Blackout" als wichtiges Thema

Ebenfalls in den Bereich eines Katastrophenfalls bewegt sich ein längerer Stromausfall. Um auf so eine Krise besser vorbereitet zu sein, referierte kürzlich der Landesgeschäftsführer des NÖ Zivilschutzverbandes, Thomas Hauser, auf Einladung von Grubner unter dem Motto „Blackout - Stromausfall über mehrere Tage“.