Die Patienten des verstorbenen Ober-Grafendorfer Arztes Anton Biedermann mussten nach seinem plötzlichen Ableben nicht lange vor verschlossenen Ordinationstüren stehen. Sofort haben sich die Rabensteiner Anna und Oliver Mick bereit erklärt, die Praxis weiterführen. Das war noch ein Anliegen von Biedermann selbst.

Nur zwei Wochen war die Ordination nach dem Tod des beliebten Arztes aus behördlichen Gründen gesperrt. Dann trat das Ehepaar gleich den Dienst an. „Es war für alle eine schwierige Situation, aber die Patientenversorgung steht an erster Stelle“, so Anna Mick.

"Zumindest als Wahlarzt würden wir auf jeden Fall weitermachen“

Die Kassenverträge und Öffnungszeiten bleiben bis Jahresende unverändert. Danach ist noch nicht geklärt, wie es weitergeht. „Doktor Biedermann war Wahlarzt für die Gebietskrankenkasse und Kassenarzt für die kleineren Kassen. Zumindest als Wahlarzt würden wir auf jeden Fall weitermachen“, sind sich die Micks einig. Sie haben sich auch schon bei den Kassen beworben.

Schließlich ist der Bedarf nach mehr Kassenärzten gegeben. In Ober-Grafendorf gibt es, trotz dem großen Einzugsgebiet, nur eine Handvoll Ärzte. Bürgermeister Rainer Handlfinger verspricht: „Wir werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, den Krankenkassen klar zu machen, dass wir nicht auf diese Ordination verzichten können.“