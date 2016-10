Ober-Grafendorf ist nicht umsonst eine Energiegemeinde, zahlreiche Projekte wie die Ökostraße oder das E-Car Sharing zeigen das Bemühen. Auch der Energie-Bericht beweist, dass die Gemeinde energieeffizient haushaltet.

Ober-Grafendorf weist einen relativ hohen Anteil an erneuerbarer Energie auf

„Die e5-Gemeine Ober-Grafendorf weist für ihre Größe einen relativ hohen Anteil an erneuerbarer Energie auf“, betont Energiebeauftragter Gerhard Gruber. So liegt allein der Anteil der erneuerbaren Energie in der Wärmeversorgung bei 67 Prozent. Da 63 Prozent der Energieträger für Wärme genutzt werden, ist dies ein besonders wichtiger Beitrag. Außerdem werden jedes Jahr 157,5 Megawattstunden (MWh) an umweltfreundlichem Solar-Strom gewonnen und auch die gemeindeeigenen Energieproduktionsanlagen tragen ihren Teil zur sauberen Stromversorgung bei.

Aber nicht nur die Herkunft der Energie – so stammt der Strom aus erneuerbaren Energiequellen der EVN, die keine CO -Emissionen verursachen und zu 87 Prozent durch Wasserkraft gedeckt sind – sondern auch die effiziente Nutzung ist wichtig. So sind bereits 150 der 1.000 Lichtpunkte in der Gemeinde LEDs, der Rest soll noch getauscht werden. Damit wird der gelieferte Strom effizient genutzt. Sorgenkinder wie die Sporthalle, die pro Quadratmeter 105 Kilowattstunden (KWh) Wärmeenergie verbraucht, werden bereits auf mögliche Sanierungsmaßnahmen geprüft. Die Halle sollte nämlich endgültig nur 70 KWh/m² brauchen.

Pro-Kopf-Emissionen halten sich in Grenzen

Besonders erfreulich ist ein Blick auf die CO -Emissionen: „Hervorzuheben ist hier, dass einige der größeren Energieverbraucher, die Kindergärten, die Schule, der Festsaal und die Sporthalle, an die Fernwärme angeschlossen sind“, erklärt Gruber, dass so die Emissionen verringert werden. Außerdem ist der Pro-Kopf-Verbrauch an CO im Jahr relativ gering. Die Gemeinde kommt im Jahr auf 137.562 Kilogramm. Jeder Einwohner verbraucht so 26,6 Kilogramm, „oder anders ausgedrückt entspricht das rund 200 gefahrenen Kilometer in einem Mittelklassewagen pro Jahr“, berichtet der Energiebeauftragte.

Obwohl alle Gebäude unter den Grenzwerten der e5-Systematik liegen – bis auf die Aufbahrungshalle mit knapp über 40 Kwh/m² – möchte sich die Gemeinde bessern: So soll der Wärmebedarf des Bau- und des Gemeindeamts, des Kindergarten Ebersdorf und der Sporthalle sowie der Strombedarf der Feuerwehr, des Kindergarten Rennerstraße, der Aufbahrungshalle und des Festsaals gesenkt werden.