Ungewöhnlich begann für einige Mitglieder der Blaulichtorganisationen in Ober-Grafendorf der Stephanitag. Polizisten machten in den frühen Morgenstunden am Rand der B 39 einen traurigen Fund: Ein Pferd lag dort regungslos neben der Fahrbahn.

Das Tier dürfte aus einem Stall im Süden St. Pöltens ausbüxt und in Ober-Grafendorf am Straßenrand – aus ungeklärter Ursache – verendet sein. Die Polizei verständigte ihre Kollegen von der Feuerwehr, diese rückten sofort zur Bergung aus. Das tote Pferd konnte jedoch nur noch auf den Anhänger verladen und von den Florianis auf den Hof gebracht werden.