Mit 220 Mitgliedern ist der Gebirgsverein Ober-Grafendorf die einzige Alpenvereinsgruppe im Pielachtal. Bei der diesjährigen Generalversammlung hielt der nun schon seit 26 Jahren als Obmann fungierende Karl Zotrin einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr.

„Bei unseren Wanderungen und Touren waren heuer 480 Teilnehmer dabei“, erzählt Zotrin stolz, „fünf Skitouren und Schneeschuhwanderungen, wir machen die immer gemeinsam, haben wir veranstaltet und acht Wanderungen.“ Besonders beliebt ist dabei die Tour über die Pielachtaler Höhen, wie zum Ursprung der Sierning, auf den Geisbühel oder zum Westerndorf „Green Hill“ in Rabenstein.

„Besonders schön war die Nachtwanderung nach Mariazell, die Bergmesse mit Prälat Leopold Schagerl am Eisenstein und die Tour zum Sonnwendfeuer, ebenfalls auf den Eisenstein“, so der 66-jährige Zotrin, der schon 27 Jahre lang die Julius-Seitner-Hütte am Eisenstein mitbewirtschaftete, heuer aber den Hüttendienst beendete, „über 25 Jahre sind genug. Ich gehe aber noch gerne hinauf.“ Etliche Wanderungen sind für nächstes Jahr wieder geplant. Die erfährt man bei den Vereinsabenden um 19.30 Uhr jeden letzten Donnerstag im Café Weiss in Ober-Grafendorf.