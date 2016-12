Ober-Grafendorf

Nach vielen erfolgreiche Jahren ist es nun soweit: Der alteingesessene Familienbetrieb der Ober-Grafendorfer Ingrid und Franz Staudinger bekommt nach der Pensionierung des Ehepaares einen neuen Eigentümer.

Seit Dezember 1982 besteht der Hafnermeisterbetrieb und führt ein großes Sortiment an Fliesen, außerdem werden Kamine, Kachelöfen und Herde gebaut und verkauft. Der Traditionsbetrieb beschäftigte bis zu 15 Mitarbeiter und baute sich in den 34 Dienstjahren einen beachtlichen Kundenstamm auf, dem er in großer Dankbarkeit gegenübersteht. Ab Ende des heurigen Jahres werden sie ihren Betrieb in neue Hände legen, nämlich in die von Hafner- und Fliesenlegemeister Hans Höllerer.

Ihrem neuen Lebensabschnitt blickt das Ehepaar mit gemischten Gefühlen entgegen, „Natürlich geben wir unser Geschäft nicht mit leichtem Herzen ab, doch wir freuen uns auch darauf, unser Leben und vor allem unser Haus zu genießen.“ Für Ingrid Staudinger gehören Hochs und Tiefs dazu, doch ist sie sehr zufrieden mit ihrem Lebenswerk. Außerdem blicken sie ihrer Pensionierung freudig entgegen, da sie nun Zeit zum Reisen haben werden.