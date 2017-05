Der NÖ Gemeindevertreterverband möchte bestimmte Services näher zum Bürger bringen und die Gemeinden als Kompetenzzentren aufwerten.

Auch Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger ist der Meinung, dass die Gemeinden gegen Entschädigung zusätzliche Aufgaben, wie die Ausstellung von Reisepässen oder Führerscheinen übernehmen könnten, um den Bürgern den Weg nach St. Pölten zu ersparen. „Wir wollen der Bezirkshauptmannschaft keine Aufgaben wegnehmen, sondern lediglich die Zusammenarbeit mit ihr intensivieren“, so Handlfinger.

Service für die Bürger

Dabei handle es sich um ein zusätzliches Service für die Bürger, das die Gemeinde mit dem derzeitigen Personalstand zum größten Teil einfach mitmachen könnte. Handlfinger argumentiert: „Man traut es der Gemeinde zu, Wahlen abzuwickeln, warum also nicht auch die Ausstellung des Reisepasses.“

Ein weiterer Punkt wäre die Abwicklung des Sozialhilfeantrages in der Gemeinde. „Der Antrag kann zwar am Gemeindeamt gestellt werden, trotzdem müssen die Bürger häufig noch nach St. Pölten pilgern“, so Handlfinger.

Denkbar wäre es, dass diese zusätzlichen Services ein bis zwei Tage pro Woche am Gemeindeamt angeboten werden. „Es gilt zu überlegen, welche Services man in Zukunft noch näher zum Bürger bringen kann“, meint Handlfinger.