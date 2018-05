Der lustige Kasperl der Ober-Grafendorfer Faschingsgilde „Schulnarren“ dürfte am Sonntag, 29. April, Opfer eines Verbrechens geworden sein.

Die Figur mit dem offiziellen Wappen der Gilde war zuletzt an einem Zaun in Gattmannsdorf an der B39 gesehen worden. „Wir haben ihn für unseren Altpräsidenten Toni Schmid zum Geburtstag aufgestellt“, berichtet Präsident Wolfgang Weiss. Ungefähr eine Woche lang war der Kasperl an diesem verblieben, bevor er schließlich von bislang unbekannten Tätern entführt wurde. Der Kasperl ist 160 Zentimeter groß und trägt eine grün-gelbe Zipfelmütze. Die Schulnarren suchen aktuell via Facebook nach ihrem verschollenen Maskottchen. „Solltet ihr ihn gesehen haben, bitte dringend bei uns melden“, rufen die Schulnarren die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Als Lösegeld stellt die Gilde Karten für die nächsten Narrenabende in Aussicht.

Zusammenhang mit Feuerwehrfest vermutet

„Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Feuerwehrfest am Wochenende. Wir hoffen, dass er wieder auftaucht“, meint Weiss. Der Kasperl wurde eigens für runde Geburtstage in der Gilde angeschafft.