Die Ergebnisse des Verkehrsexperten wurden bereits gezeigt, jetzt wurde auch die neue Marke „Ober-Grafendorf“ vorgestellt. Eine Jury entschied, die Firma Message mit dem Markenbildungsprozess zu beauftragen. Jetzt präsentierte Karl Hintermeier die Ergebnisse.

So sieht das neu entwickelte Logo der Markgemeinde Ober-Grafendorf aus. Es kann leicht für Vereine angepasst werden. | NOEN, privat

„Eine Marke ist nicht nur ein Logo. Das Logo ist nur ein kleiner Baustein“, erklärt Hintermeier. Es gehe darum konsistente, stimmige Geschichten zu erzählen und Erlebnisse zu schaffen. „Das macht Marken stark“, sagt Hintermeier. Besonders wichtig ist es dabei, die Essenz eines Ortes herauszuarbeiten. „Das kann aber keine Agentur, das muss aus der Gemeinde kommen“, ist der Werbeprofi überzeugt. Und es ist aus der Gemeinde gekommen, beim Erstellen des Leitbildes, bei dem sich auch viele Bürger eingebracht haben.

„Das Pielachtal beginnt genau hier“

Die Bürger sehen Ober-Grafendorf als eine „hochwertige Wohn- und Freizeitgemeinde in zentraler Lage mit herausragenden Sport-, Freizeit- und Veranstaltungsangeboten sowie schulischen und Bildungsangeboten“. Als Vision wurde herausgearbeitet: ein lebendiger Markt mit attraktiven Betrieben und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Stärken, regionale Wertschöpfung und touristisches Angebot werden ausgebaut. Alle Ideen wurden zu einem roten Faden zusammengeknüpft. Daraus entstand der Leitspruch „genau hier“, der sich durch die verschiedenen Bereiche zieht. Daraus wurden Plakate gestaltet, etwa mit den Slogans: „Das Pielachtal beginnt genau hier“ oder „Gemeinschaft beginnt genau hier“.

Auch die Website der Marktgemeinde wird in Zukunft neu gestaltet. „Es wird eine sehr aufgeräumte Webseite mit drei Bereichen: Markt, Gemeinde, Erleben“, berichtet Hintermeier. „Das Logo und der Slogan sollen ein Spielball sein, der für den eigenen Bereich gestaltet werden kann“, erklärt Hintermeier.

Damit ist auch jede Submarke als Teil der Marke Ober-Grafendorf erkennbar. Schon in den nächsten Wochen werden einige neue Werbemittel aufgehängt. Wer sich das Logo für den Verein oder die Firma selbst gestalten will, findet die nötigen Tools auf dem Blog zur Markenentwicklung unter http://marke.ober-grafendorf.at/.

Nach und nach wird Marke im Ort sichtbar

„Schritt für Schritt werden wir die Markenstrategie in die Realität umsetzen“, so Bürgermeister Rainer Handlfinger. Für den Ausbau gibt es ein Angebot für Wirtschaftstreibende. Das Fotopackage für die Präsentation des Betriebes wird von der Gemeinde unterstützt.

„Wir ersuchen die Unternehmer nur, uns dann auch die Bilder für die Gemeindewebsite zur Verfügung zu stellen“, so Handlfinger. Auch an die Vereine will die Marktgemeinde herantreten und sie auf die neue Marke aufmerksam machen. „Die Gestaltung der Marke Feuerwehr ist bereits gestartet“, betont Handlfinger.