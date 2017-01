Es wird ernst für das Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA. Die Eintragungswoche hat begonnen, bis 30. Jänner liegt es in allen österreichischen Gemeinden auf. Das Volksbegehren enthält die Forderung nach einem Gesetz, das den Abschluss der umstrittenen Handelabkommen mit den USA (TTIP), Kanada (CETA) sowie des plurilateralen Dienstleistungsabkommens (TiSA) untersagt.

Pielachtal an vorderster Front

Als einer der Initiatoren des Volksbegehrens setzt sich Weinburgs Bürgermeister Peter Kalteis an vorderster Front gegen die Abkommen ein. Er sieht allen voran drei Hauptprobleme: „Internationale Schiedsgerichte, die außerhalb des österreichischen Rechtsstaates agieren, die Absenkung der Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards zugunsten der Interessen von Großkonzernen sowie Privatisierungsdruck im Bereich der Daseinsvorsorge. In TiSA sollen öffentliche Dienstleistungen auch ausländischen Konzernen geöffnet werden. Die Folge sind gestiegene Preise, Verlust der Versorgungssicherheit der Bevölkerung und mangelnde Wartung der Infrastuktur.“

Auch Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger ist im Vorstand des Vereins Gegen TTIP, CETA und TiSA aktiv. Er nennt zwei Hauptargumente, die häufig vorgebracht werden, um die Sinnhaftigkeit des Volksbegehrens in Frage zu stellen: „Das erste ist, dass US-Präsident Trump TTIP ohnehin nicht will. Dennoch haben die Amerikaner die Verhandlungen bisher nicht gestoppt. Und bei CETA heißt es, es sei eh schon beschlossene Sache. Das stimmt nicht, CETA muss noch 39 Abstimmungen durchlaufen.“ Anfang Februar wird das EU-Parlament den Anfang machen. Bei einer Mehrheit sind dann die nationalen Parlamente am Zug.

„Wir wollen den berechtigten Sorgen der Menschen eine Stimme und der Regierung Rückenwind geben, in Brüssel selbstbewusst aufzutreten“, erklärt Kalteis. Dass die genannten Abkommen hauptsächlich den Konzernen entgegenkommen, darüber sind sich die beiden Bürgermeister einig. „Wir sind aber nicht gegen den Freihandel per se“, stellt Handlfinger klar.

„Ergebnis muss man sich genau anschauen“

Kirchbergs Bürgermeister Anton Gonaus sieht dem Volksbegehren eher gelassen entgegen: „Ich weiß, dass die Freihandelsabkommen in der Bevölkerung Thema sind und dass ihnen ein großer Teil kritisch gegenübersteht. Ich sehe das eher neutral. Natürlich wird das Ergebnis der Abstimmung Gewicht haben. Gerade bei CETA, dem Abkommen mit Kanada, sehe ich nicht so das Problem. Man muss den Verhandlungen positiv gegenüberstehen, das Ergebnis muss man sich dann sehr genau anschauen.“

Ähnlich sieht dies der Frankenfelser Bürgermeister Franz Größbacher: „Ich sage: Freihandelsabkommen dann, wenn die österreichischen Umwelt-, Agrar-, Sozialstandards eingehalten werden.“ Eintragungsberechtigt sind alle Männer und Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und mit 30. Jänner das 16. Lebensjahr vollendet haben.