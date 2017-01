Aus einer Kooperation zwischen der Familie Harm und Musiker Martin Wöber entsteht in Ober-Grafendorf ein ambitioniertes Projekt. „Der Qualitätsheurige der Familie Harm ist ein Familienbetrieb. Für mich ist es ein jahrelanger Wunschtraum so ein Lokal mitzugestalten. Wir haben uns gefunden“, erzählt Martin Wöber.

Die Veranstaltungsreihe hat die Schwerpunkte Kunst, Kultur und Kulinarik beziehungsweise „Hochgenuss, Hochinteressantes, Hochmusikalisches“. „Das Lokal ist die ideale Location und bietet Platz für bis zu 120 Leute. Es gibt einen Beamer, der Saal kann abgetrennt werden und es ist Nichtraucher. Außerdem wollen wir ein gutes Klavier oder Piano hineinstellen, um Liederabende zu veranstalten und Jazzpianisten einzuladen“, gibt Wöber Auskunft.

Plattform für junge, regionale Künstler

Im Zentrum steht die Naturnähe, die auch durch die Verwendung von Naturfarben repräsentiert wird. Die Veranstaltungsreihe läuft auf drei Schienen: Kraft- und Energievorträge in der Farbe Orange, Grün steht für den Nachwuchs, wie die Klassenabende der Musikschule, und Goldbraun für die Kulturveranstaltungen.

„Mir ist es ein großes Anliegen, auch verstärkt jungen Künstlern aus der Region eine Auftrittsplattform zu bieten“, so Wöber, der früher schon bei Großveranstaltungen mitgewirkt hat, darunter etwa auch beim Mosttheater. Bei diesem Projekt sei er in erster Linie als Künstler, aber auch als Koordinator engagiert.

Auch eine Kooperation mit Bestmanagement ist geplant sowie eine enge Verbindung mit der Marktgemeinde. „Wir wollen das Ganze professionell unter die Leute bringen“, betont Martin Wöber. Aufgrund der großen Bereitschaft zur Mitwirkung in der Vorbereitungsphase könnte in der Folge auch ein Verein gegründet werden. Der gemütliche Start ist am Donnerstag, 16. Februar.