„Wenn am 23. Dezember jemand kommt und meint ,Herr Tacoli, ich brauche noch unbedingt einen Weihnachtsbaum‘, dann werd ich ihm einen geben. Denn ich weiß, ohne Christbaum gibt es kein Weihnachten. Und jeder muss Weihnachten feiern können“, meint Ludovico Tacoli zu seiner Motivation, im Christbaumgewerbe zu arbeiten.

Seit über 50 Jahren verkauft seine Familie Bäume bei der Kreuzung bei der Ortseinfahrt Ober-Grafendorf. „Ich mache das, seit ich denken kann“, so Tacoli, „soweit ich weiß, haben wir Kunden in vierter Generation.“ Mit Dezember geht das Hauptgeschäft mit den Weihnachtsbäumen wie schon die letzten fünfzig Jahre wieder los.

Kunden in bereits vierter Generation

Angefangen hat Tacolis Großvater Gherardo Tacoli allerdings bescheiden im Schlosshof Fridau mit ungefähr 50 Bäumen. Mittlerweile werden jährlich unzählige der immergrünen Pflanzen, vor allem an Kunden in der Region geliefert. Doch nicht nur die Pielachtaler schmücken zum Christfest einen Tacoli-Baum; der Forstbetrieb liefert österreichweit. Sogar nach Deutschland werden die Bäume verschickt. „Bis zu 1,70 Meter geht das noch als normales Paket“, klärt Tacoli auf, wie man denn eine Tanne oder Fichte liefern kann. Komplizierter wird‘s, wenn die Bäume nach Dubai oder Indien müssen. Schließlich genießt die Gutsverwaltung Fridau einen internationalen Ruf.

Zwei Lkw voll mit Bäumen als Spende

Da Ludovico Tacoli allerdings möchte, dass jeder Weihnachten mit einem bunt geschmückten Baum feiern kann, und für viele 20 Euro viel Geld sind, werden die Bäume nicht nur verkauft: „Wir spenden mehrere hundert Bäume an den Sozialmarkt. Das sind zwei Lkw voll“, so der 32-Jährige. Allein in Ober-Grafendorf, Weinburg und Markersdorf werden jährlich rund 200 Stück vergeben.

Die Gutsverwaltung Fridau zeigt auch für den Planeten Engagement. Für jeden gefahrenen Kilometer wird ein Baum gesetzt. „Damit tragen wir unseren Teil zur Nachhaltigkeit bei.“