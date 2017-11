Zusammen haben sie 184 Werke eingereicht. Damit erreichten sie unter den 1.254 Einreichungen von 71 verschiedenen Fotografen Top-Platzierungen. Die Mannschaft aus der Pielachtal-Gemeinde konnte 20 Auszeichnungen in den unterschiedlichsten Kategorien mitnachhause nehmen.

Bewertet wurden die Schnappschüsse bei einer Feier der Fotogruppe Ybbs in den Sparten Allgemein, Menschen, Menschen in Bewegung und beim Sport, Natur sowie Monochrom. In allen fünf Kategorien schafften die Ober-Grafendorfer Top-10-Platzierungen. Das beste Ergebnis erreichte Michael Vit mit seiner Natur-Fotografie. Er erreichte den zweiten Platz.

Hobby-Fotografen sicherten sich in Land und Bund Top-Ränge

Aber das war nicht der einzige Erfolg. Auch die übrige Saison der Hobby-Fotografen ist überaus erfolgreich verlaufen. Das Team konnte sich im Sommer über den dritten Bundesmeistertitel in der Sparte Farbbild in ununterbrochener Reihenfolge freuen. Im Gegensatz zu den Landesmeisterschaften gibt es beim Bundes-Bewerb neben den Einzelwertungen auch eine Vereinswertung.

Daneben hat es noch weitere zwei zweite Plätze sowie einen neunten Rang im Team sowie elf Einzelauszeichnungen bei diesem Bewerb gegeben. „Das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen“, jubelt Karl Gloimüller, der auch erklärt, warum er die Fotografie zu seinem größten Hobby erklärt hat: „Das ist ein Virus. Ich habe mir mit 14 Jahren von meinem Taschengeld einen Fotoapparat gekauft und seitdem nie wieder zu fotografieren aufgehört.“