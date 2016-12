Ober-Grafendorf

Nicht überall bringt das Christkind die Geschenke, mancherorts rutscht auch der Weihnachtsmann den Kamin hinunter. Doch bei der Firma Styx kam in der Nacht auf Weihnachten auch nicht der bärtige Genosse den Ofen herab, sondern ein Waldkauz.

Das Problem: Er konnte sich nicht mehr aus dem Schwedenofen befreien. Deswegen musste die Feuerwehr anrücken, und dem Federvieh ein wenig unter die Flügel greifen. Ober-Grafendorfs Feuerwehrkommandant Karl Lechner: „Wir haben ihn befreit, und dann sofort wegfliegen lassen.“ Das sei bereits eine Routineübung für die Feuerwehr, denn: „Dieses Jahr mussten wir in Gattmannsdorf auch schon einen Waldkauz aus einem Kamin retten.“

Warum die Waldbewohner sich so gerne in Öfen verfangen, kann er sich nicht erklären. Man habe aber bereits mit dem Gedanken gespielt, dass es sich bei dem Vogel vielleicht um einen Serientäter handelt. „Wir haben uns schon überlegt, ob wir mit ihm schimpfen sollen, damit er nicht ständig in Kamine fliegen darf“, schmunzelt Lechner.

Wolfgang Stix darf den Waldkauz jedenfalls als guten Vorboten für das nächste Jahr sehen – ist der Waldkauz doch der Vogel des Jahres 2017.