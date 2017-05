Einmal in den Arbeitsalltag verschiedener Berufsgruppen blicken konnten 110 Kinder beim Familientag in Ober-Grafendorf. Ob Schmied, Feuerwehrmann oder Sanitäter, bei verschiedenen spannenden Stationen konnten die jungen Entdecker viel erleben. Wer die zehn Stationen absolviert hatte und so seinen Stempelpass füllen konnte, bekam eine Kleinigkeit geschenkt.

Heuer erstmals gab es eine Slackline mit Akrobatiktraining von den Naturfreunden.

„Die Kinder waren mit vollem Arbeitseifer dabei. So ging das Event bis in die frühen Abendstunden“, erzählt Bürgermeister Handlfinger vom Familientag, der jedes Jahr aufs neue ein Erfolg ist.