Die Ober-Grafendorfer Schulnarren sind eine altbewährte Tradition in der Gemeinde. Seit 44 Jahren finden im Fasching die Narrenabende der Gilde statt. „Auf diese lange Geschichte sind wir auch stolz“, betont Präsident Wolfgang Weiss.

Worauf es für ihn aber wirklich ankomme, sei, dass die Tradition stets mit neuem Leben erfüllt wird. „Wir passen unser Programm an das aktuelle Leben an und probieren immer wieder Neues aus“, erzählt Weiss und verrät: „Wir haben auf der Bühne genauso viel Spaß, wie unser Publikum im Saal.“ Dementsprechend durchmischt ist das Programm auch heuer. Neben neuen Nummern bewährter Gruppen wie der Männergarde, der Chilis oder der „Feschen Weiberleit“ ist auch die Jugend wieder stark vertreten.

An Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen

Highlight wird unter anderem eine Kindertanznummer mit 18 der jüngsten Nachwuchsnarren. „Großteils aus ‚eigener Produktion‘“, schmunzelt Weiss. Besonders freut ihn, dass die Gilde altersmäßig so durchmischt ist. „Damit ist auch das Programm eine gute Mischung. Sowohl für Ältere als auch für Jüngere ist etwas dabei“, ist der Präsident der Gilde überzeugt. Die Proben für die Narrenabende laufen zum Teil bereits seit September.

Die Karten sind sehr begehrt, noch sind aber für alle vier Abende Karten zu haben. „Wir wollen an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen“, so Weiss. Die Termine sind heuer am Samstag, 20., Freitag, 26., und Samstag, 27. Jänner, jeweils um 19.19 Uhr sowie am Sonntag, 21. Jänner, um 16.16 Uhr im großen Festsaal.

Ein weiterer Höhepunkt im Fasching ist der Faschingsumzug der Ober-Grafendorfer Schulen am Dienstag, 13. Februar, um 14.14 Uhr. Die Schulnarren werden als Teilnehmer dabei sein.