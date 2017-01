Mit 39.742 Unterschriften und der Anerkennung der Unterstützungserklärungen durch das Innenministerium startet das Volksbegehren „Gegen TTIP, CETA und TiSA“. „Wir wollen CETA und Co. verhindern, weil es mit gefährlichen Elementen verbunden ist, nicht, weil wir gegen den Freihandel per se sind“, stellt Bürgermeister Rainer Handlfinger, einer der Initiatoren des Volksbegehrens, klar.

„Wir müssen ihn aber reglementieren, denn die Konzerne haben schon so viele Vorteile im Handel. Es ist an der Zeit, auch für kleinere und mittlere Unternehmen Politik zu machen“, appelliert der Ober-Grafendorfer Ortschef.“ Durch Abkommen wie TTIP oder CETA werde die Demokratie beschnitten, meint er und nennt als Beispiel die Investor-Staats-Klagen. Diese erlauben es ausländischen Investoren, nationale Gerichte zu umgehen. Ein weiteres Beispiel sind Sperrklingenklauseln, die einmal eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen unumkehrbar machen sollen.

„Konzerne haben schon so viele Vorteile im Handel. Es ist Zeit, auch für kleine und mittlere Unternehmen Politik zu machen.“

Rainer Handlfinger

„Es wird hier über die Nationalstaaten drübergefahren“, so Handlfinger weiter. Die EU habe hier, seiner Ansicht nach, ihre Kompetenzen überschritten.

Die Handelsverträge sind aber noch lange nicht beschlossene Sache. CETA wurde erst vor Kurzem vom europäischen Sozialausschuss abgelehnt und muss erst noch von allen europäischen Staaten ratifiziert werden, auch vom österreichischen Parlament. „In Ober-Grafendorf konnten wir bereits zehn Prozent der Bürger mobilisieren, eine stolze Zahl“, so Bürgermeister Handlfinger. Es werde aber weiterhin mit Transparenten und Plakaten im Ort auf das Volksbegehren aufmerksam gemacht. In der zweiten Jännerwoche wird es dann in allen Bundesländern Pressekonferenzen geben.

Das Volksbegehren liegt vom 23. bis 30. Jänner in den österreichischen Gemeinden zur Unterzeichnung auf.