Das Dirndlkirtags-Fieber hat die Ober-Grafendorfer bereits erwischt: Damit bei der Veranstaltung des Jahres auch wirklich jedes Detail perfekt ist, laufen die Vorbereitungen schon jetzt. Das Kirtags-Komitee traf sich bereits mehrmals und fixierte erste Eckpunkte des Groß-Events, das heuer von 28. bis 30. September in Ober-Grafendorf über die Bühne geht.

„Eines ist schon beschlossen: Beginnen werden wir mit dem Dirndlkirtag bereits am Wochenmarkt am Freitagnachmittag“, verrät Bürgermeister Rainer Handlfinger und verspricht zudem „ein tolles Rahmenprogramm“. Das Highlight wird dabei die Krönung der neuen Dirndlkönig sein. Außerdem werde die Bauernschaft stark in den Event miteingebunden.

Worauf sich die Gäste sonst noch freuen können, kann der Ortschef einstweilen noch nicht verraten. Bevor es in die Detailplanung gehen kann, müssen noch wichtige rechtliche Rahmenbedingungen geklärt werden. Im Moment werden das Sicherheitskonzept ausgearbeitet, die Parkplatzverordnung entworfen sowie die Umfahrung geplant und alle Genehmigungen eingeholt.